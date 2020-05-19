Вести Кремля: "Супер-дупер" ракета Трампа. Путинский "шалаш" для военных

В выпуске программы "Вести Кремля" за 19 мая – Дональд Трамп заявил, что американские военные создали "супер-пупер ракету". Техники такого уровня еще никогда не видели – она в 17 раз быстрее всего, что есть в России и Китае. Более 130 военных отпраздновали новоселье. Дом одного из них продемонстрировали в сюжете на "Первом канале" российского телевидения.

Также в выпуске программы "Вести Кремля" на 24 канале: Православные и чипирование. Сексуальный футбол.