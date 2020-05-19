Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Вести Кремля: "Супер-дупер" ракета Трампа. Путинский "шалаш" для военных

Вести Кремля - Читати новину українською

В выпуске программы "Вести Кремля" за 19 мая – Дональд Трамп заявил, что американские военные создали "супер-пупер ракету". Техники такого уровня еще никогда не видели – она в 17 раз быстрее всего, что есть в России и Китае. Более 130 военных отпраздновали новоселье. Дом одного из них продемонстрировали в сюжете на "Первом канале" российского телевидения.

Также в выпуске программы "Вести Кремля" на 24 канале:

Православные и чипирование.

Сексуальный футбол.

Автор: Юрий Гаврищак
Теги: Новости США Дональд Трамп Владимир Путин Новости России Вести Кремля
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Почему Кучма не самый лучший президент?
сегодня , 21:30 Почему Кучма не самый лучший президент?
Денис Казанський
Мы всегда имели свою позицию: в "Самопомощи" прокомментировали слухи о влиянии со стороны США
сегодня , 21:21 Мы всегда имели свою позицию: в "Самопомощи" прокомментировали слухи о влиянии со стороны США
Северин Трач
Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
16 мая , 22:14 Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
Тетяна Панасюк