Вести Кремля: "Супер-дупер" ракета Трампа. Путинский "шалаш" для военных
В выпуске программы "Вести Кремля" за 19 мая – Дональд Трамп заявил, что американские военные создали "супер-пупер ракету". Техники такого уровня еще никогда не видели – она в 17 раз быстрее всего, что есть в России и Китае. Более 130 военных отпраздновали новоселье. Дом одного из них продемонстрировали в сюжете на "Первом канале" российского телевидения.
Также в выпуске программы "Вести Кремля" на 24 канале:
Православные и чипирование.
Сексуальный футбол.
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