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Вєсті Кремля: "Супер-дупер" ракета Трампа. Путінський "шалаш" для військових

Вєсті Кремля -

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 травня – Дональд Трамп заявив, що американські військові створили "супер-пупер ракету". Техніки такого рівня ще ніколи не бачили – вона у 17 разів швидша за все, що є в Росії та Китаю. Понад 130 військових відсвяткували новосілля. Оселю одного з них продемонстрували у сюжеті на "Першому каналі" російського телебачення.

Також у випуску програми "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

Православні і чіпування.

Сексуальний футбол.

Автор: Юрій Гаврищак
Теги: Новини США Дональд Трамп Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
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