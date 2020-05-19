Вєсті Кремля: "Супер-дупер" ракета Трампа. Путінський "шалаш" для військових

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 травня – Дональд Трамп заявив, що американські військові створили "супер-пупер ракету". Техніки такого рівня ще ніколи не бачили – вона у 17 разів швидша за все, що є в Росії та Китаю. Понад 130 військових відсвяткували новосілля. Оселю одного з них продемонстрували у сюжеті на "Першому каналі" російського телебачення.

Також у випуску програми "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Православні і чіпування. Сексуальний футбол.