Вєсті Кремля: "Супер-дупер" ракета Трампа. Путінський "шалаш" для військових
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 травня – Дональд Трамп заявив, що американські військові створили "супер-пупер ракету". Техніки такого рівня ще ніколи не бачили – вона у 17 разів швидша за все, що є в Росії та Китаю. Понад 130 військових відсвяткували новосілля. Оселю одного з них продемонстрували у сюжеті на "Першому каналі" російського телебачення.
Також у випуску програми "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Православні і чіпування.
Сексуальний футбол.
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