В выпуске "Вести Кремля" за 19 июня – поведение руководителя российского МИДа становится похожим не на специалиста по международным отношениям, а на обычного "русского рубаху-деда". Очевидно, что надо Сергея Лаврова как-то успокаивать. Экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от COVID-19. Интересно, что из всех российских политиков болезнь забрала именно того, кто подал в суд на Путина.

Также в программе "Вести Кремля" на канале 24: Супергерой, которого Россия еще не видела. Трамп подарил панацею от коронавируса.