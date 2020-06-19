У випуску "Вєсті Кремля" за 19 червня – поведінка очільника роійського МЗС стає схожою не на спеціаліста з міжнародних відносин, а на звичайного "русского рубаху-дєда". Очевидно, що треба Сергія Лаврова, якось заспокоювати. Ексгубернатор Чувашії Михайло Ігнатьєв помер від COVID-19. Цікаво, що зі всіх російських політиків хвороба забрала саме того, який подав у суд на Путіна.

Також у програмі "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Супергерой, якого Росія ще не бачила. Трамп подарував панацею від коронавірусу.