Вести Кремля: в Туркменистане ветераны платят за свои подарки
Ветеранов войны в Туркменистане обязали сдать деньги на подарки, которые им будут вручать от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова. Эксперты подсчитали, что денег пенсионеры отдадут больше, чем стоит подарок.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
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Жириновский соревнуется с Линденманном
Премьера кавер-версии песни "Любимый город" в исполнении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна состоялась в конце апреля. Российский одиозный политик Владимир Жириновский опубликовал видео с собственным исполнением песни.
Белорусы разработали вакцину
В Беларуси, отныне будут производить собственную вакцину против коронавируса. Об этом сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что ученые называют препарат "живым".
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Россия без газа
По объемам добычи природного газа Россия является мировым лидером. Однако, Амурская область страны по состоянию на май 2021 года газифицирована на 0%. Ранее российские власти обещали "провести газовые трубы в каждое село".
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