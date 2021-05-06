Россияне теперь не смогут собирать грибы и березовый сок по своему усмотрению. В стране вступили в силу 2 Приказа Минприроды, в которых строго описали требования к размерам грибов.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на четверг, 6 мая – читайте далее.

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Сигал встретился с Мадуро

Актер Стивен Сигал, который является специальным представителем Министерства иностранных дел России, встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Он подарил ему самурайский меч. Мадуро принял подарок и продемонстрировал несколько эффектных движений с ним.

Джефф Монсон потерял деньги

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон потерял много денег, вкладывая их в недвижимость. Он, к слову, является депутатом совета Красногорска. Речь идет о том, что Монсон вложился в жилой комплекс "Горизонт" в Сочи. К сожалению, застройщик сообщил о банкротстве.

Выпуск программы "Вести Кремля" за 6 мая 2021 года: смотрите видео