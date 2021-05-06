Росіяни тепер не зможуть збирати гриби та березовий сік на свій розсуд. В країні набули чинності 2 накази Мінприроди, у яких строго описали вимоги до розмірів грибів.

Які ще курйозні події відбулись в Росії станом на четвер, 6 травня – читайте далі.

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Сігал зустрівся з Мадуро

Актор Стівен Сігал, який є спеціальним представником Міністерства закордонних справ Росії, зустрівся з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Він подарував йому самурайський меч. Мадуро прийняв подарунок і продемонстрував кілька ефектних рухів з ним.

Джефф Монсон втратив гроші

Колишній боєць змішаних єдиноборств Джефф Монсон втратив багато грошей, вкладаючи їх у нерухомість. Він, до слова, є депутатом Ради Красногорська. Мовиться про те, що Монсон вклався в житловий комплекс "Горизонт" у Сочі. На жаль, забудовник повідомив про банкрутство.

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