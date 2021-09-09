О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 9 сентября смотрите в программе.

К теме В Москве за пол года приговорили более 6 тысяч человек по статье о митингах

"Иностранная агентка" идет на выборы

В России вскоре состоятся выборы. Кандидатка в Госдуму от партии "Единая Россия" Мария Бутина попадает под статус "иностранного агента", поскольку ее доход оценили в 65 миллионов рублей. Источником прибыли стал ее американский любовник Патрик Бирн.

Дыры и дым на МКС

На Международной космической станции в российском модуле "Звезда" произошло задымление. Сработала пожарная сигнализация. Запах сгоревшего пластика и электроники услышали на американском модуле.

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