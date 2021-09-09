Про інші події, які відбулися в Росії станом на 9 вересня – дивіться у програмі.
До теми У Москві за пів року засудили понад 6 тисяч осіб за статтею про мітинги
"Іноземна агентка" йде на вибори
У Росії незабаром відбудуться вибори. Кандидатка до Держдуми від партії "Единая Россия" Марія Бутіна потрапляє під статус "іноземного агента", оскільки її дохід оцінили у 65 мільйонів рублів. Джерелом прибутку став її американський коханець Патрік Бірн.
Дірки та дим на МКС
На Міжнародній космічній станції в російському модулі "Звєзда" сталося задимлення. Спрацювала пожежна сигналізація. Запах згорілого пластику та електроніки почули на американському модулі.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 9 вересня: дивіться відео