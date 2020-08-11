В выпуске программы "Вести Кремля" за 11 августа – в России готовы решительно одолеть коронавирус всеми доступными средствами. А главное тайным оружием, над которым в лабораториях днями и ночами колдовали русские ученые. Можно долго спорить кто самый большой лжец в мировой истории. Но барон Мюнхгаузен точно входил бы во все списки. Однако в спор вмешался кавказский Кадыргаузен Дон.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: "Роскосмос" будет сидеть внизу, смотреть в небо и гадать.