У випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 серпня – в Росії готові коронавірус рішуче здолати усіма доступними засобами. А головне – таємною зброєю, над якою в лабораторіях днями і ночами чаклували російські вчені. Можна довго сперечатись хто найбільший брехун в світовій історії. Але Барон Мюнхгаузен точно входив би у всякі списки. Однак у суперечку втрутився кавказький Кадираузен Дон.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: "Роскосмос" сидітиме внизу, буде дивитись у небо і гадати.