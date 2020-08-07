В выпуске программы "Вести Кремля" за 7 августа – без языка нация обречена на гибель. Поскольку старый русский язык перестал соответствовать современности, его решили срочно модернизировать. Странно, что в России до сих пор не закрепили сексизм как национальную политику до 2036 года. Ведь с гендерным равенством там довольно затруднительно, это накануне в очередной раз доказали на Казани.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Успехи русской науки. Слепой "бог" Барнаула.