У випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 серпня – без мови нація приречена на загибель. Оскільки стара російська мова перестала відповідати сучасності, її вирішили терміново модернізувати. Дивно, що в Росії досі не закріпили сексизм як національну політику до 2036 року. Адже з гендерною рівнюстю там досить скрутно, це напередодні вкотре довели на Казані.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Успіхи російської науки. Сліпий "бог" Барнаула.