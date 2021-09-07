О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 7 сентября – узнавайте в программе.

Интересно Вести Кремля: Путину показали макет российского ядерного буксира

Декларация Кирилла

В России один из священников призвал патриарха Кирилла предоставить декларацию о доходах. Однако такую идею в РПЦ не оценили, поэтому его отстранили от проведения богослужений в церкви.

Российская "Пушкинская карта"

В России владельцы "Пушкинских карт", благодаря которым можно посещать театры музеи и выставки за счет государства, выставили их на продажу. Так возникла "самая культурная в мире российская криптовалюта".

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 7 сентября: смотрите видео