Какие еще курьезные события произошли в Украине в течение 12 августа – читайте далее.
К теме Вести.UA: В парламенте появятся особые ковры
Мендель получила новую работу
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель стала ведущей программы "Большая деолигархизация" на канале олигарха Рината Ахметова. Там убеждают, что олигархи на самом деле являются заложниками системы.
КСУ приобрел 3 зонта
Конституционный суд Украины объявил тендер на 3 зонта по 1 тысяче гривен. Впоследствии в суде объяснили, что они нужны работникам Управления государственной охраны.
Выпуск программы "Вести.UA" за 12 августа 2021 года: смотрите видео