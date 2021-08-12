Какие еще курьезные события произошли в Украине в течение 12 августа – читайте далее.

К теме Вести.UA: В парламенте появятся особые ковры

Мендель получила новую работу

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель стала ведущей программы "Большая деолигархизация" на канале олигарха Рината Ахметова. Там убеждают, что олигархи на самом деле являются заложниками системы.

КСУ приобрел 3 зонта

Конституционный суд Украины объявил тендер на 3 зонта по 1 тысяче гривен. Впоследствии в суде объяснили, что они нужны работникам Управления государственной охраны.

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Выпуск программы "Вести.UA" за 12 августа 2021 года: смотрите видео