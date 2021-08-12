О том, как украинцы восприняли отставку Авакова, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

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Отношение украинцев к отставке Авакова

33% опрошенных оценили отставку министра положительно,

15% – отрицательно,

37% отнеслись безразлично (15% затруднились с ответом).

Разница между долей тех, кто воспринимает событие положительно, и тех, кто негативно, самая большая среди представителей электората политической партии "Слуга народа" (25%). Зато среди избирателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" разница составляет 16%, среди сторонников "Европейской солидарности" – 10%, среди избирателей ВО "Батькивщина" – 9%.

Ожидания относительно изменений в работе министерства

Отвечая на вопрос, как изменится деятельность МВД после отставки Авакова и назначения на эту должность Дениса Монастырского, большинство заявило, что никак.

41% – деятельность ведомства не изменится,

13% – она ​​ухудшится,

10% – улучшится (36% затруднились с ответом).

Среди тех, кто положительно относится к отставке Авакова, 36,5% убеждены, что деятельность МВД не изменится, 25% – улучшится, 5% – ухудшится.

Среди тех, кто негативно воспринял отставку министра, 51% считают, что деятельность ведомства ухудшится, 26% – не изменится, и только 3% – что она улучшится.

Среди тех, кто относится к отставке Авакова безразлично, преобладает мнение, что деятельность МВД после его отставки не изменится – 60%, 3% полагают, что она улучшится, 4% – что ухудшится

Надежды на улучшение деятельности МВД чаще других выражают избиратели партии "Слуга народа" (25,5%), а опасения, что она ухудшится – избиратели "Европейской солидарности" (26%).

Что известно об опросе Исследование провел Центр Разумкова. В период с 29 июля по 4 августа методом интервью опросили 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отставка Авакова: коротко