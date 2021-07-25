Антон Геращенко еще 15 июля рассказывал, что Аваков планирует отпуск. После отдыха политик, несомненно, вернется в Украину, чтобы помогать президенту Владимиру Зеленскому.

Заметьте Вряд ли неожиданность: Аваков мог подать в отставку по нескольким причинам

Теперь Аваков поделился первой фотографией с отпуска.

Хорошего вам воскресенья, дамы и господа,

– написал политик.

Отставка Авакова: главное

МВД Украины Аваков возглавлял более 7 лет (с 2014 года).

В то же время 13 июля 2021 года он подал в отставку. Впоследствии Геращенко рассказал, что принять такое решение Авакову посоветовал Владимир Зеленский.

Верховная Рада голосовала за отставку Авакова 15 июля. "За" – 291 народный избранник.

Свою отставку экс-глава МВД прокомментировал 2 словами: "Слава Украине!".

Новым главой МВД стал Денис Монастырский. Его представил президент Владимир Зеленский. Украинский лидер отметил, что "мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром".

Зеленский отметил: Монастырского выбрали прежде всего из-за доверия. Вместе они работали в течение 2 лет.

Президент заявил, что очень важно, чтобы руководство государства доверяло министрам.



Главные скандалы и провалы Арсена Авакова / Инфографика 24 канала