Антон Геращенко еще 15 июля рассказывал, что Аваков планирует отпуск. После отдыха политик, несомненно, вернется в Украину, чтобы помогать президенту Владимиру Зеленскому.
Заметьте Вряд ли неожиданность: Аваков мог подать в отставку по нескольким причинам
Теперь Аваков поделился первой фотографией с отпуска.
Хорошего вам воскресенья, дамы и господа,
– написал политик.
Отставка Авакова: главное
- МВД Украины Аваков возглавлял более 7 лет (с 2014 года).
- В то же время 13 июля 2021 года он подал в отставку. Впоследствии Геращенко рассказал, что принять такое решение Авакову посоветовал Владимир Зеленский.
- Верховная Рада голосовала за отставку Авакова 15 июля. "За" – 291 народный избранник.
- Свою отставку экс-глава МВД прокомментировал 2 словами: "Слава Украине!".
- Новым главой МВД стал Денис Монастырский. Его представил президент Владимир Зеленский. Украинский лидер отметил, что "мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром".
- Зеленский отметил: Монастырского выбрали прежде всего из-за доверия. Вместе они работали в течение 2 лет.
- Президент заявил, что очень важно, чтобы руководство государства доверяло министрам.
Главные скандалы и провалы Арсена Авакова / Инфографика 24 канала