Антон Геращенко ще 15 липня розповідав, що Аваков планує відпустку. Після відпочинку політик, без сумніву, повернеться в Україну, щоб допомагати президенту Володимиру Зеленському.

Зауважте Навряд чи несподіванка: Аваков міг подати у відставку з кількох причин

Тепер Аваков поділився першою світлиною з відпустки.

Гарної вам неділі, пані та панове,

– написав політик.

Відставка Авакова: головне

МВС України Аваков очолював понад 7 років (від 2014 року).

Водночас 13 липня 2021 року він подав у відставку. Згодом Геращенко розповів, що ухвалити таке рішення Авакову порадив Володимир Зеленський.

Верховна Рада голосувала за відставку Авакова 15 липня. "За" – 291 народний обранець.

Свою відставку ексглава МВС прокоментував 2 словами: "Слава Україні!".

Новим главою МВС став Денис Монастирський. Його представив президент Володимир Зеленський. Український лідер зауважив, що "ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром".

Зеленський наголосив: Монастирського обрали насамперед через довіру. Разом вони працювали упродовж 2 років.

Президент заявив, що дуже важливо, щоб керівництво держави довіряло міністрам.



Головні скандали та провали Арсена Авакова / Інфографіка 24 каналу