Про те, як українці сприйняли відставку Авакова, свідчать результати опитування, яке провів Центр Разумкова.
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Ставлення українців до відставки Авакова
- 33% опитаних оцінили відставку міністра позитивно,
- 15% – негативно,
- 37% поставилися байдуже (15% вагалися з відповіддю).
Різниця між часткою тих, хто сприймає подію позитивно, і тих, хто негативно, є найбільшою серед представників електорату політичної партії "Слуга народу" (25%). Натомість серед виборців партії "Опозиційна платформа – За життя" різниця становить 16%, серед прихильників "Європейської солідарності" – 10%, серед виборців ВО "Батьківщина" – 9%.
Очікування щодо змін у роботі міністерства
Відповідаючи на запитання, як зміниться діяльність МВС після відставки Авакова і призначення на цю посаду Дениса Монастирського, більшість заявила, що ніяк.
- 41% – діяльність відомства не зміниться,
- 13% – вона погіршиться,
- 10% – покращиться (36% вагалися з відповіддю).
Серед тих, хто позитивно ставиться до відставки Авакова, 36,5% переконані, що діяльність МВС не зміниться, 25% – покращиться, 5% – погіршиться.
Серед тих, хто негативно сприйняв відставку міністра, 51% вважають, що діяльність відомства погіршиться, 26% – не зміниться, і лише 3% – що вона покращиться.
Серед тих, хто ставиться до відставки Авакова байдуже, переважає думка, що діяльність МВС після його відставки не зміниться – 60%, 3% думають, що вона покращиться, 4% – що погіршиться
Сподівання на покращення діяльності МВС частіше за інших висловлюють виборці партії "Слуга народу" (25,5%), а побоювання, що вона погіршиться – виборці "Європейської солідарності" (26%).
Що відомо про опитуванняДослідження провів Центр Разумкова. У період з 29 липня по 4 серпня методом інтерв'ю опитали 2 019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.
Відставка Авакова: коротко
- Верховна Рада 15 липня проголосувала за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Посаду він обіймав протягом 7,5 року.
- Новим очільником відомства став Денис Монастирський.