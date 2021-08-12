Про те, як українці сприйняли відставку Авакова, свідчать результати опитування, яке провів Центр Разумкова.

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Ставлення українців до відставки Авакова

33% опитаних оцінили відставку міністра позитивно,

15% – негативно,

37% поставилися байдуже (15% вагалися з відповіддю).

Різниця між часткою тих, хто сприймає подію позитивно, і тих, хто негативно, є найбільшою серед представників електорату політичної партії "Слуга народу" (25%). Натомість серед виборців партії "Опозиційна платформа – За життя" різниця становить 16%, серед прихильників "Європейської солідарності" – 10%, серед виборців ВО "Батьківщина" – 9%.

Очікування щодо змін у роботі міністерства

Відповідаючи на запитання, як зміниться діяльність МВС після відставки Авакова і призначення на цю посаду Дениса Монастирського, більшість заявила, що ніяк.

41% – діяльність відомства не зміниться,

13% – вона погіршиться,

10% – покращиться (36% вагалися з відповіддю).

Серед тих, хто позитивно ставиться до відставки Авакова, 36,5% переконані, що діяльність МВС не зміниться, 25% – покращиться, 5% – погіршиться.

Серед тих, хто негативно сприйняв відставку міністра, 51% вважають, що діяльність відомства погіршиться, 26% – не зміниться, і лише 3% – що вона покращиться.

Серед тих, хто ставиться до відставки Авакова байдуже, переважає думка, що діяльність МВС після його відставки не зміниться – 60%, 3% думають, що вона покращиться, 4% – що погіршиться

Сподівання на покращення діяльності МВС частіше за інших висловлюють виборці партії "Слуга народу" (25,5%), а побоювання, що вона погіршиться – виборці "Європейської солідарності" (26%).

Що відомо про опитування Дослідження провів Центр Разумкова. У період з 29 липня по 4 серпня методом інтерв'ю опитали 2 019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.

Відставка Авакова: коротко