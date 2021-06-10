Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на четверг, 9 июня – в программе.

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Укрзализныця обеспокоена действиями Усика

Украинский боксер Александр Усик сфотографировался на колее. На это отреагировала Укрзализныця, заметив, что спортсмен забыл правила поведения и сел на колею ради оригинальной фотографии.

Сладости от Гордона

Журналист Дмитрий Гордон решил не останавливаться на производстве своих конфет. Он хочет выпускать коллекцию кондитерских изделий. По его словам, он будет производить плитки шоколада, курагу в шоколаде, чернослив в шоколаде, халву, зефир, зефир в шоколаде, чай, мороженое "Гордон на палочке в шоколаде".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 10 июня 2021 года: смотрите видео