В выпуске программы "Вести.UA" за 27 июля – киевский боксмен Виталий Кличко вышел на ночную охоту на вандалов. Он задержал их и передал полиции, правда только одного, другой – сбежал. Депутат Николай Тищенко от "Слуги народа" однажды не смог проголосовать, потому что снимал сториз в инстаграм. В ОПЗЖ тоже вселился синдром коллективного Тищенко. Они пропустили каждое второе голосование Рады.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Заработки Мендель.