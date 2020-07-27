У випуску програми "Вєсті.UA" за 27 липня – київський боксмен Віталій Кличко вийшов на нічні полювання на вандалів. Він затримав їх і передав поліції, щоправда лише одного, інший – втік. Депутат Микола Тищенко від "Слуги Народу" одного разу не зміг проголосувати, бо знімав сторіз в інстаграм. В ОПЗЖ теж вселився синдром колективного Тищенка. Вони пропустили кожне друге голосування Ради.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Заробітки Мендель.