Игорь Коломойский с партнерами за выведенные из "Приватбанка" деньги якобы купил 13 сталелитейных заводов в США. Можно лишь предположить, для чего они понадобились олигарху.

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Тищенко устроил вечеринку

"Слуга народа" Николай Тищенко устроил вечеринку в день рождения своей жены. Киев находится в красной зоне, однако празднование было массовым даже несмотря на карантин. В то же время с нардепом пообещали "разобраться".

Модный приговор от Юлии Мендель

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель во время официального визита во Францию ​​отличилась дрескодом. Она дополнила свой наряд "неуместными" солнцезащитными очками, из-за чего стала героиней шуток в соцсетях.

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