Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий показал свое состояние в последний день декларационной кампании. У него есть земля в Крыму и много имущества, записанного на жену.

О самых курьезных событиях за неделю в Украине по состоянию на субботу, 17 апреля – далее в программе.

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Арахамия не верит в вероятное наступление России

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не верит в опасные действия со стороны России. Он убежден, что опасность нападения Кремля близка к нулю. В то же время в США объявили чрезвычайную ситуацию из-за ситуации на границе Украины и призывают Россию к миру.

Кива снова оскандалился

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива снова сделал скандальное заявление. Он уже в который раз сравнивает состояние страны с унитазом. На этот раз заявил, что был среди тех, кто "спустил Украину в унитаз".

Обратите внимание Одиозный Илья Кива назвал Украину проституткой

Вирастюк сказал, почему идет в политику

Василий Вирастюк, который боролся за место нардепа в Раде от Прикарпатья, заявил, что иногда спортсмены могут быть лучшими политиками, чем профессиональные юристы. Это восприняли, как "камень в огород Владимира Зеленского".

Исчезновение Чауса

Судья Николай Чаус "прославился" взятками, которые держал в банках на огороде. В начале апреля 2021 года его похитили неизвестные. Адвокат сообщил, что это совершила группа неизвестных прямо в центре Кишинева.

Тищенко на Закарпатье

Николай Тищенко, который является нардепом от "Слуги народа", хочет приехать на Закарпатье. Он заявил, что сделает это врасплох. Стоит отметить, что Тищенко – председатель областной ячейки партии на Закарпатье.

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