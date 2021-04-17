Вєсті.UA. Жир: Тупицький показав свої статки в останній день подання декларацій
Відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький показав свої статки в останній день деклараційної кампанії. У нього є земля в Криму та багато майна, записаного на дружину.
Джерело:"Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі
Про найкурйозніші події за тиждень в Україні станом на суботу, 17 квітня – далі у програмі.
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Арахамія не вірить у ймовірний наступ Росії
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не вірить у небезпечні дії з боку Росії. Він переконаний, що небезпека нападу Кремля близька до нуля. Водночас у США оголосили надзвичайну ситуацію через ситуацію на кордоні України та закликають Росію до миру.
Кива знову оскандалився
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива знову зробив скандальну заяву. Він вже вкотре порівнює стан країни з унітазом. Цього разу заявив, що був серед тих, хто "спустив Україну в унітаз".
Зверніть увагу Одіозний Ілля Кива назвав Україну повією
Вірастюк сказав, чому йде в політику
Василь Вірастюк, який боровся за місце нардепа у Раді від Прикарпаття, заявив, що інколи спортсмени можуть бути кращими політиками, ніж професійні юристи. Це сприйняли, як "камінь в город Володимира Зеленського".
Зникнення Чауса
Суддя Микола Чаус "прославився" хабарями, які тримав у банках на городі. На початку квітня 2021 року його викрали невідомі. Адвокат повідомив, що це вчинила група невідомих просто у центрі Кишинева.
Тищенко на Закарпатті
Микола Тищенко, який є нардепом від "Слуги народу", хоче приїхати на Закарпаття. Він заявив, що зробить це зненацька. Варто зазначити, що Тищенко – голова обласного осередку партії на Закарпатті.
Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 17 квітня: дивіться відео
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