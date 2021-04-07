Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива вчергове оскандалився. Цього разу одіозний народний депутат в грубій формі висловився про Україну.

Відповідний коментар Кива залишив під своїм постом у фейсбуці. До слова, у пості мовилося про недавній інцидент з громадянками України, яких затримали в ОАЕ.

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Заява Киви

Одіозний нардеп, який неодноразово потрапляв у скандали, награно обурився відсутністю реакції президента і МЗС на ситуацію з затриманими в ОАЕ українками.

Якби у світі проводилася Олімпіада для повій, Україна завжди б займала всі призові місця і тоді український гімн грав би нескінченно,

– написав Кива.

Водночас Кива "забув", що серед учасниць "голої фотосесії" в Дубаї були й громадянки Росії, Білорусі та Молдови. Також він не згадати про те, що зйомки організував петербурзький фотограф Олександр Тен.

Зверніть увагу! 3 квітня 40 дівчат, 11 з яких – українки, взяли участь у відвертій фотосесії на балконі будинку в курортному районі столиці. Позували вони зовсім без одягу. Тепер їм загрожує ув'язнення аж до 6 місяців та ще й штраф у розмірі 5 000 дирхамів (у гривнях – приблизно 38 тисяч).



Нардеп назвав Україну повією / Скриншот з фейсбук-сторінки Іллі Киви

Що варто знати про Іллю Киву

Це народний депутат від партії ОПЗЖ, який неодноразово "світився" у пресі через свою поведінку. До прикладу, у лютому 2021-го Ілля Кива назвав українців "рабами" і розповів про нібито залежність державних структур в Україні від США. З останніх "зашкварів" нардепа можна згадати:

Актуально! Кива не вперше в Раді займається зовсім не законотворчістю. Окрім вищезазначених листувань, нардеп у грудні 2019 року дивився у стінах парламенту пікантне відео. А трохи раніше Киву помітили за досить дивним заняттям.