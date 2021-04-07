Одіозний Ілля Кива назвав Україну повією
Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива вчергове оскандалився. Цього разу одіозний народний депутат в грубій формі висловився про Україну.
Джерело:фейсбук Іллі Киви
Відповідний коментар Кива залишив під своїм постом у фейсбуці. До слова, у пості мовилося про недавній інцидент з громадянками України, яких затримали в ОАЕ.
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Заява Киви
Одіозний нардеп, який неодноразово потрапляв у скандали, награно обурився відсутністю реакції президента і МЗС на ситуацію з затриманими в ОАЕ українками.
Якби у світі проводилася Олімпіада для повій, Україна завжди б займала всі призові місця і тоді український гімн грав би нескінченно,
– написав Кива.
Водночас Кива "забув", що серед учасниць "голої фотосесії" в Дубаї були й громадянки Росії, Білорусі та Молдови. Також він не згадати про те, що зйомки організував петербурзький фотограф Олександр Тен.
Нардеп назвав Україну повією / Скриншот з фейсбук-сторінки Іллі Киви
Що варто знати про Іллю Киву
Це народний депутат від партії ОПЗЖ, який неодноразово "світився" у пресі через свою поведінку. До прикладу, у лютому 2021-го Ілля Кива назвав українців "рабами" і розповів про нібито залежність державних структур в Україні від США. З останніх "зашкварів" нардепа можна згадати:
- На початку 2020 року політик записав відео, де послав на**й тих українців, що не підтримують декомунізацію.
- Пізніше Кива образився на пародію "Кварталу", в якій його назвали "собакою Медведчука".
- Згодом представник ОПЗЖ назвав журналістів Данила Мокрика та Дениса Бігуса "пі***сами". Того ж дня ледь не влаштував бійку в Раді.
- 6 лютого нардепа спіймали на гарячому – він знов розглядав дівчат у приміщенні Верховної Ради.
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