Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива в очередной раз оскандалился. На этот раз одиозный народный депутат в грубой форме высказался об Украине.

Соответствующий комментарий Кива оставил под своим постом в фейсбуке. К слову, в посте говорилось о недавнем инциденте с гражданками Украины, которых задержали в ОАЭ.

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Заявление Кивы

Одиозный нардеп, который неоднократно попадал в скандалы, наигранно возмутился отсутствием реакции президента и МИД на ситуацию с задержанными в ОАЭ украинками.

Если бы в мире проводилась Олимпиада для проституток, Украина всегда бы занимала все призовые места и тогда украинский гимн играл бы бесконечно,

– написал Кива.

В то же время Кива "забыл", что среди участниц "голой фотосессии" в Дубае были и гражданки России, Беларуси и Молдовы. Также он не упомянул о том, что съемки организовал петербургский фотограф Александр Тен.

Обратите внимание! 3 апреля 40 девушек, 11 из которых – украинки, приняли участие в откровенной фотосессии на балконе дома в курортном районе столицы. Позировали они совсем без одежды. Теперь им грозит заключение вплоть до 6 месяцев да еще и штраф в размере 5 000 дирхамов (в гривнах – примерно 38 тысяч).



Нардеп назвал Украину проституткой / Скриншот с фейсбук-страницы Ильи Кивы

Что стоит знать об Илье Киве

Это народный депутат от партии ОПЗЖ, который неоднократно "светился" в прессе из-за своего поведения. К примеру, в феврале 2021-го Илья Кива назвал украинцев "рабами" и рассказал о якобы зависимости государственных структур в Украине от США. Из последних "зашкваров" нардепа можно вспомнить:

Актуально! Кива не впервые в Раде занимается вовсе не законотворчеством. Кроме вышеупомянутых переписок, нардеп в декабре 2019 года смотрел в стенах парламента пикантное видео. А чуть раньше Киву заметили за довольно странным занятием.