Одиозный Илья Кива назвал Украину проституткой
Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива в очередной раз оскандалился. На этот раз одиозный народный депутат в грубой форме высказался об Украине.
Источник:фейсбук Ильи Кивы
Соответствующий комментарий Кива оставил под своим постом в фейсбуке. К слову, в посте говорилось о недавнем инциденте с гражданками Украины, которых задержали в ОАЭ.
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Заявление Кивы
Одиозный нардеп, который неоднократно попадал в скандалы, наигранно возмутился отсутствием реакции президента и МИД на ситуацию с задержанными в ОАЭ украинками.
Если бы в мире проводилась Олимпиада для проституток, Украина всегда бы занимала все призовые места и тогда украинский гимн играл бы бесконечно,
– написал Кива.
В то же время Кива "забыл", что среди участниц "голой фотосессии" в Дубае были и гражданки России, Беларуси и Молдовы. Также он не упомянул о том, что съемки организовал петербургский фотограф Александр Тен.
Нардеп назвал Украину проституткой / Скриншот с фейсбук-страницы Ильи Кивы
Что стоит знать об Илье Киве
Это народный депутат от партии ОПЗЖ, который неоднократно "светился" в прессе из-за своего поведения. К примеру, в феврале 2021-го Илья Кива назвал украинцев "рабами" и рассказал о якобы зависимости государственных структур в Украине от США. Из последних "зашкваров" нардепа можно вспомнить:
- В начале 2020 года политик записал видео, где послал на **й тех украинцев, которые не поддерживают декоммунизацию.
- Позже Кива обиделся на пародию "Квартала", в которой его назвали "собакой Медведчука".
- Впоследствии представитель ОПЗЖ назвал журналистов Даниила Мокрика и Дениса Бигуса "пи***сами". В тот же день едва не устроил драку в Раде.
- 6 февраля нардепа поймали с поличным – он вновь рассматривал девушек в помещении Верховной Рады.
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