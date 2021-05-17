Накануне заседания Печерского суда Тарасу Козаку якобы стало настолько плохо, что он поехал на лечение в Беларусь. В то же время непонятно, от какой болезни он лечится, но, вероятно, сможет испытать на себе новую вакцину.

Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на понедельник, 17 мая – в программе.

К теме Вести.UA. Жир: Цена на гречку снизилась на 16 копеек

Тищенко отправили в тюрьму

Николая Тищенко отправили в тюрьму – в Алексеевскую колонию на Харьковщине "слуга народа" уехал со спецзаданием. Он якобы должен проверить, в каких условиях живут осужденные. Однако решил он вспомнить и свою профессию с "Ревизора".

Кива почувствовал себя настоящим ученым

Илья Кива недавно защитил диссертацию и якобы уже вполне почувствовал себя деятелем науки. Сейчас оказалось, что он еще и ценитель литературы – принес цветы к памятнику Михаила Булгакова. Кроме того, он сравнил себя с Галилео Галилеем и Николаем Коперником.

Савченко взялась за расследование

Бывшая народная депутат Надежда Савченко представила фильм-расследование с "шокирующими фактами". Новую карьеру она начала с критики президента США Джо Байдена.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 17 мая: смотрите видео