В Кабинете Министров заявили, что стабилизировали цены на гречку. Но если разобраться в цифрах, то это 16 копеек. На 6 килограммах можно сэкономить гривну.

О других курьезных событиях за неделю, которые произошли в Украине на субботу, 15 мая – далее в программе.

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ОПЗЖ отпраздновала День победы

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" во главе с Ильей Кивой выбрались праздновать 9 мая на раритетном джипе. В частности нардепы возложили цветы к Вечному огню. Скорее всего, так пророссийские депутаты хотели "отмазаться" от недавнего скандала с билбордом.

Справка. Депутат Житомирского облсовета от партии ОПЗЖ Константин Черпицкий повесил в городе поздравительные билборды по случаю 9 мая. Там были изображены солдаты гитлеровской Германии, а под ними – надпись "Спасибо за победу".

Симоненко возложил цветы у Вечного огня

Также к Вечному огню в Киеве пришли сторонники коммунистов во главе с Петром Симоненко. Напомним, что он возглавляет запрещенную Коммунистическую партию Украины.

Мера пресечения для Медведчука

Сорок нардепов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями, что готовы взять Виктора Медведчука под личное поручительство. Прокуроры вручили олигарху ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, но Печерский суд Киева избрал ему пресечения в виде домашнего ареста.

Добкин – самовыдвиженец

Михаил Добкин решил бороться за пост мэра Харькова. По словам политика, сейчас у него нет своей партии, поэтому будет баллотироваться как самовыдвиженец.

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Кива рассказал о городе-герое Москве

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне, Илья Кива сказал, что "возложил цветы к город-герою Москве". Одиозный нардеп видит свое сходство с главным идеологом фашизма Бенито Муссолини.

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