В выпуске программы "Вести.UA" за 24 июля – в Харьковской области от имени блока Кернеса завозят гуманитарную помощь от "Красного креста". Поэтому эти действия очень напоминают повесть "Крошка Цахес", где все лавры приписывают главному герою. Проплаченные митинги шаролюбов привели к тому, что теперь партию требуют запретить на государственном уровне. Но внезапно у Шария нашлись защитники – ОПЗЖ.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Теперь на содержание в СИЗО можно приобрести подарочный сертификат – детали в цифрах.