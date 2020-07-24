У випуску програми "Вєсті.UA" за 24 липня – на Харківщині від імені блоку Кернеса завозять гуманітарну допомогу від "Червоного хреста". Тому ці дії дуже нагадують повість "Крихітка Цахес", де всі лаври приписують головному героєві. Проплачені мітинги шаролюбів привели до того, що тепер партію вимагають заборонити на державному рівні. Але раптом в Шарія знайшлись захисники – ОПЗЖ.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Тепер на тримання у СІЗО можна придбати подарунковий сертифікат – деталі в цифрах.