Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине в понедельник, 9 августа – узнайте в программе.

Обратите внимание Если бы мы хотели поставить Украину на колени, сделали бы это с Путиным за сутки, – Лукашенко

В Ивано-Франковске сняли с проката фильм из-за жалоб верующих

Из-за жалоб верующих в Ивано-Франковске сняли с проката фильм "Демоник". Христианская организация вместе с депутатом от "Свободы" Ярославом Дубасом добилась, чтобы киноленту заменили на фильм "Отряд самоубийц".

Новый скандал Арестовича

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович попал в новый скандал. Он заявил, что борьба Киева с русским языком в Украине – это ошибка. Пропагандистские СМИ перефразировали слова Арестовича, в медиа начали публиковать материалы с заголовком "В Украине назвали катастрофой борьбу с русским языком".

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Кива вернулся с отдыха

Одиозный политик Илья Кива вернулся с отдыха. Он появился как раз в день рождения своего хозяина – Виктора Медведчука и, очевидно, привез ему подарок.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 9 августа: смотрите видео