Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Україні за понеділок, 9 серпня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Якби ми хотіли поставити Україну на коліна, зробили б це з Путіним за добу, – Лукашенко

В Івано-Франківську зняли з прокату фільм через скарги вірян

Через скарги вірян в Івано-Франківську зняли з прокату фільм "Демонік". Християнська організація разом із депутатом від "Свободи" Ярославом Дубасом домоглася, щоб кінострічку замінили на фільм "Загін самогубців".

Новий скандал Арестовича

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович втрапив у новий скандал. Він заявив, що боротьба Києва з російською мовою в Україні – це помилка. Пропагандистські ЗМІ перефразували слова Арестовича, в медіа почали публікувати матеріали з заголовком "В Україні назвали катастрофою боротьбу з російською мовою".

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Кива повернувся з відпочинку

Одіозний політик Ілля Кива повернувся з відпочинку. Він з'явився якраз у день народження свого господаря – Віктора Медведчука і, очевидно, привіз йому подарунок.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 9 серпня: дивіться відео