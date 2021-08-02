Спікер української делегації в ТКГ заявив, що підбирають людей, які можуть виконати ці завдання. Про це Олексій Арестович сказав під час інтерв'ю.
До теми Є загроза, – військовий експерт про кадрові зміни у силових структурах
Кадрові зміни в ЗСУ продовжуватимуться
Олексій Арестович розповів, що це не останні кадрові перестановки в ЗСУ.
Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати,
– заявив Арестович.
Ба більше, він додав, що підбирають людей, "які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді".
Спікер української делегації в ТКГ також прокоментував попередні зміни в ЗСУ та пояснив, з чим це пов'язано.
Президент, коли прийшов на посаду верховного головнокомандувача, поставив керівникам відповідних відомств завдання – дорожні карти, план реформ, пункти та положення, які вони повинні були реалізувати,
– заявив Арестович.
Через два роки відбулася оцінка посадових осіб, їх діяльності на постах.
"Винесені персональні кадрові рішення, і підібрані люди, які наступний етап завдань можуть здійснити більш ефективно", – вважає Олексій Арестович.
Зміни в ЗСУ: коротко
- 27 липня президент звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.
- Згодом його призначили першим заступником секретаря РНБО.
- У цей же день Володимир Зеленський призначив новим главою ЗСУ Валерія Залужного.
- До речі, 30 липня Тетяну Остащенко призначили на посаду командувача Медичних сил ЗСУ. Вперше в історії Збройних сил України цю посаду займатиме жінка.