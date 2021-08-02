Спікер української делегації в ТКГ заявив, що підбирають людей, які можуть виконати ці завдання. Про це Олексій Арестович сказав під час інтерв'ю.

До теми Є загроза, – військовий експерт про кадрові зміни у силових структурах

Кадрові зміни в ЗСУ продовжуватимуться

Олексій Арестович розповів, що це не останні кадрові перестановки в ЗСУ.

Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати,

– заявив Арестович.

Ба більше, він додав, що підбирають людей, "які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді".

Спікер української делегації в ТКГ також прокоментував попередні зміни в ЗСУ та пояснив, з чим це пов'язано.

Президент, коли прийшов на посаду верховного головнокомандувача, поставив керівникам відповідних відомств завдання – дорожні карти, план реформ, пункти та положення, які вони повинні були реалізувати,

– заявив Арестович.

Через два роки відбулася оцінка посадових осіб, їх діяльності на постах.

"Винесені персональні кадрові рішення, і підібрані люди, які наступний етап завдань можуть здійснити більш ефективно", – вважає Олексій Арестович.

Зміни в ЗСУ: коротко