Спикер украинской делегации в ТКГ заявил, что подбирают людей, которые могут выполнить эти задачи. Об этом Алексей Арестович сказал во время интервью.

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Кадровые изменения в ВСУ будут продолжаться

Алексей Арестович рассказал, что это не последние кадровые перестановки в ВСУ.

Я думаю, не последние. Будут еще. Потому что военная угроза Украине никуда не делась, и на нее надо отвечать,

– заявил Арестович.

Более того, он добавил, что подбирают людей, "которые способны выполнить эти задачи, подготовить силовую машину Украины к достойному ответу".

Спикер украинской делегации в ТКГ также прокомментировал предыдущие изменения в ВСУ и объяснил, с чем это связано.

Президент, когда пришел на пост верховного главнокомандующего, поставил руководителям соответствующих ведомств задачу – дорожные карты, план реформ, пункты и положения, которые они должны были реализовать,

– заявил Арестович.

Через два года состоялась оценка должностных лиц, их деятельности на постах.

"Вынесены персональные кадровые решения, и подобраны люди, которые следующий этап задач могут осуществить более эффективно", – считает Алексей Арестович.

Изменения в ВСУ: кратко