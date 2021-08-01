Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что президент Владимир Зеленский действительно "взялся" за силовые структуры.
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"Единственное – можно получить начало создания авторитарной системы управления, когда назначаются люди, лояльные президенту, на ключевые посты в силовых структурах. Тут есть угроза", – отметил Жданов.
Изменения в ВСУ
Руслан Хомчак всю жизнь посвятил военной службе, руководил военным подразделением во время боевых действий возле Донецка, возглавлял спецоперацию в Иловайске, впоследствии стал заместителем руководителя сухопутных войск Украины, и в конце – главнокомандующим ВСУ. Теперь же его место займет Валерий Залужный.
"Наконец мы нашли общевойскового командира, выпускника Киевского общевойскового училища, и поставили его на должность начальника. Это наши украинские генералы, они уже выросли как военные в независимой Украине. Они прошли горнило российско-украинской войны", – сказал Жданов.
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Валерия Залужного называют "боевым генералом", ведь он непосредственно работал в зоне боевых действий. Есть предположение, что авторитет новоназначенного генерала будет значительно выше.
Украинские военные ждали молодых генералов, из нового поколения. Залужный таковым и является, поэтому у экспертной и военной среды – очень позитивные ожидания,
– заверил экс-министр обороны Андрей Загороднюк.
Другие кадровые изменения
- Президент представил личному составу Сил спецопераций не только нового главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генерального штаба Сергея Шапталу и заместителя начальника Генштаба Евгения Мойсюка.
- С должности заместителя председателя СБУ Ивана Баканова уволили Андрея Наумова. Сейчас СБУ готовят к реформированию и подбирают людей, которые будут соответствовать содержанию реформы. Уже позже отстранили от должности заместителей: Руслана Баранецкого, Василия Малыша и Андрея Андрющенко.
- Также Зеленский сменил главу Службы внешней разведки. Вместо Валерия Кондратюка назначил Александра Литвиненко.