Всех интересовало, когда я уйду в декрет, – Коваленко

Бывшая председатель ОГА сталкивалась с дискриминацией молодых людей по возрасту. Об этом Коваленко заявила в интервью.

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По словам политика, преодолеть стереотипы удастся тогда, когда больше активных молодых женщин будут работать в различных управленческих сферах.

Экс-чиновница призналась, что ее задевало, когда людей больше интересовало, пойдет ли она в декрет, а не мероприятия для развития области.

Как только пришла на должность, сразу объявила 10 приоритетов в своей работе. Впрочем, местную прессу больше интересовало, собираюсь ли я в декрет, чем то, что собираюсь делать в сложном регионе,

– сказала бывшая глава области.

Она добавила: "Надо отдать должное – когда такие выпады были публичными, то другие женщины, с которыми я даже не знакома, заступались. Было приятное ощущение "сестричества".

Что известно об Анне Коваленко