Всех интересовало, когда я уйду в декрет, – Коваленко
Бывшая председатель ОГА сталкивалась с дискриминацией молодых людей по возрасту. Об этом Коваленко заявила в интервью.
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По словам политика, преодолеть стереотипы удастся тогда, когда больше активных молодых женщин будут работать в различных управленческих сферах.
Экс-чиновница призналась, что ее задевало, когда людей больше интересовало, пойдет ли она в декрет, а не мероприятия для развития области.
Как только пришла на должность, сразу объявила 10 приоритетов в своей работе. Впрочем, местную прессу больше интересовало, собираюсь ли я в декрет, чем то, что собираюсь делать в сложном регионе,
– сказала бывшая глава области.
Она добавила: "Надо отдать должное – когда такие выпады были публичными, то другие женщины, с которыми я даже не знакома, заступались. Было приятное ощущение "сестричества".
Что известно об Анне Коваленко
- 30-летняя украинская журналистка и эксперт по вопросам обороны и безопасности замужем за бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.
- По данным Википедии, во время Майдана Коваленко возглавляла 39 женскую сотню Самооборону.
- Она была советницей 3 министров обороны, а также министра информационной политики.
- Кроме того, Коваленко – народный депутат от партии "Слуга народа". Она работала заместительницей главы Офиса президента.
- 13 октября 2020 года политика назначили председателем Черниговской ОГА, а 28 июля 2021 года ее уволили. Это произошло сразу после увольнения Хомчака.