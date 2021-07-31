Усіх цікавило, коли я піду в декрет, – Коваленко

Колишня голова ОДА стикалася з дискримінацією молодих людей за віком. Про це Коваленко заявила в інтерв'ю.

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За словами політикині, подолати стереотипи вдасться тоді, коли більше активних молодих жінок працюватимуть у різних управлінських сферах.

Ексчиновниця зізналася, що її зачіпало, коли людей більше цікавило, чи піде вона в декрет, а не заходи для розвитку області.

Щойно прийшла на посаду, одразу оголосила 10 пріоритетів у свої роботі. Втім місцеву пресу більше цікавило, чи збираюся я у декрет, аніж те, що збираюся робити у складному регіоні,

– сказала ексочільниця області.

Вона додала: "Треба віддати належне – коли такі випади були публічними, то інші жінки, з якими я навіть не знайома, заступалися. Було приємне відчуття "сестринства".

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