Соответствующее решение относительно Коваленко 28 июля на своем заседании принял Кабмин. Вместо нее назначили Вячеслава Чауса.

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Коваленко стала председателем Черниговской ОГА 13 октября 2020 года. Тогда была беременной, в январе родила дочь Марию. Представляя чиновницу, президент Зеленский подчеркнул, что она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область.

Что еще известно о Коваленко

Источник: "Википедия"

30-летняя украинская общественная активистка, журналистка. Во время Майдана возглавляла 39 женскую сотню Самооборону.

Была советницей 3 министров обороны и министра информационной политики. Эксперт по вопросам обороны и безопасности.

Прошла в парламент от "Слуга народа". Работала заместителем главы ОП и заместителем министра развития общин и территорий.

Обратите внимание! Коваленко замужем за Русланом Хомчаком. 27 июля он покинул должность главнокомандующего ВСУ и получил должность в СНБО.

Кто заменил Коваленко в ОГА

После увольнения Коваленко правительство согласовало назначение Вячеслава Чауса на должность председателя Черниговской областной государственной администрации. Он является заместителем гендиректора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча" группы "Нафтогаз".

Чаус выступил на заседании камбина. Он, в частности, отметил, что планирует прежде всего наладить действенный диалог с обществом, объединиться вокруг Целей устойчивого развития и инициатив Зеленского, чтобы развивать Черниговщину.

В то же время он назвал темпы "большого строительства" в области крайне низкими. Кроме этого, отметил, что ОГА должна стать надежным звеном между каждой больницей и Минздравом, а не быть статистом, как раньше.