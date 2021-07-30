Секретарь СНБО подчеркнул, что те полковники и генералы, которых назначают на должности, уже закончили высшие учебные заведения и имеют именно украинское военное образование. Это очень важно.

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По словам Данилова, Зеленский будет поддерживать молодых военных. В частности, полковников, подполковников и майоров.

Все они прошли фронт. Никаких людей с тыла не назначают. Это все – достойные люди,

– отметил секретарь СНБО.

Примите во внимание! Заседание СНБО 30 июля состоялось не в Киеве как обычно, а на Донбассе.

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