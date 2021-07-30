Секретар РНБО наголосив, що ті полковники та генерали, яких призначають на посади, вже закінчили вищі навчальні заклади і мають саме українську військову освіту. Це дуже важливо.

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За словами Данілова, Зеленський підтримуватиме молодих військових. Зокрема, полковників, підполковників та майорів.

Всі вони пройшли фронт. Жодних людей з тилу не призначають. Це все – достойні люди,

– наголосив секретар РНБО.

Зауважте! Засідання РНБО 30 липня відбулося не у Києві як зазвичай, а на Донбасі.

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