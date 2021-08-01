Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що президент Володимир Зеленський справді "взявся" за силові структури.
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"Єдине – можна отримати початок створення авторитарної системи управління, коли призначаються люди, лояльні до президента, на ключові посади у силових структурах. Отут є загроза", – зазначив Жданов.
Зміни у ЗСУ
Руслан Хомчак все життя присвятив військовій службі, керував військовим підрозділом під час бойових дій біля Донецька, очолював спецоперацію в Іловайську, згодом став заступником керівника сухопутних військ України, і врешті – головнокомандувачем ЗСУ. Тепер же його місце посяде Валерій Залужний.
"Нарешті ми знайшли загальновійськового командира, випускника Київського загальновійськового училища, і поставили його на посаду начальника. Це наші українські генерали, вони вже виросли як військові в незалежній Україні. Вони пройшли горнило російсько-української війни", – сказав Жданов.
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Валерія Залужного називають "бойовим генералом", адже він безпосередньо працював у зоні бойових дій. Є припущення, що авторитет новопризначеного генерала буде значно вищим.
Українські військові очікували молодих генералів, з нового покоління. Залужний таким і є, тому у експертного та військового середовища – дуже позитивні очікування,
– запевнив ексміністр оборони Андрій Загороднюк.
Інші кадрові зміни
- Президент представив особовому складу Сил спецоперацій не тільки нового головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а й начальника Генерального штабу Сергія Шаптала і заступника начальника Генштабу Євгена Мойсюка.
- З посади заступника голови СБУ Івана Баканова звільнили Андрія Наумова. Нині СБУ готують до реформування і підбирають людей, які відповідатимуть змісту реформи. Вже згодом усунули з посади заступників: Руслана Баранецького, Василя Малюка та Андрія Андрющенка.
- Також Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки. Замість Валерія Кондратюка призначив Олександра Литвиненка. \