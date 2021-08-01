Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що президент Володимир Зеленський справді "взявся" за силові структури.

До теми Жодної тилової людини нема, – Данілов про кадрові зміни у ЗСУ

"Єдине – можна отримати початок створення авторитарної системи управління, коли призначаються люди, лояльні до президента, на ключові посади у силових структурах. Отут є загроза", – зазначив Жданов.

Зміни у ЗСУ

Руслан Хомчак все життя присвятив військовій службі, керував військовим підрозділом під час бойових дій біля Донецька, очолював спецоперацію в Іловайську, згодом став заступником керівника сухопутних військ України, і врешті – головнокомандувачем ЗСУ. Тепер же його місце посяде Валерій Залужний.

"Нарешті ми знайшли загальновійськового командира, випускника Київського загальновійськового училища, і поставили його на посаду начальника. Це наші українські генерали, вони вже виросли як військові в незалежній Україні. Вони пройшли горнило російсько-української війни", – сказав Жданов.

Варто прочитати Дружина Хомчака й ексголова Чернігівської ОДА заявила про сексизм і дискримінацію на роботі

Валерія Залужного називають "бойовим генералом", адже він безпосередньо працював у зоні бойових дій. Є припущення, що авторитет новопризначеного генерала буде значно вищим.

Українські військові очікували молодих генералів, з нового покоління. Залужний таким і є, тому у експертного та військового середовища – дуже позитивні очікування,

– запевнив ексміністр оборони Андрій Загороднюк.

Інші кадрові зміни