О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на четверг, 28 мая – в программе.

К теме Вести.UA: Олигархов заставят перепродать свои медиа

Шарию "сделают" экспертизу

Анатолий Шарий, очевидно, в ближайшее время в Украину не вернется. Его подозревают в госизмене, на допросы пророссийский политик появляться не хочет. Сейчас судья даже решила отправить видео Шария на экспертизу.

Степанова начали выдвигать подозрения

В СМИ появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро подозревает экс-министра здравоохранения Максима Степаноа в в хищениях на медицинских закупках. Таким образом в неоднозначных деяниях министерства виновным может оказаться лично Степанов.

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"Ласковое" наказание для Медведчука

Суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест. В то же время многих украинцев интересует, почему наказание для политика оказалось таким "ласковым". На это якобы смогла ответить генпрокурор Ирина Венедиктова.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 28 мая: смотрите видео

 