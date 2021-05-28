О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на четверг, 28 мая – в программе.
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Шарию "сделают" экспертизу
Анатолий Шарий, очевидно, в ближайшее время в Украину не вернется. Его подозревают в госизмене, на допросы пророссийский политик появляться не хочет. Сейчас судья даже решила отправить видео Шария на экспертизу.
Степанова начали выдвигать подозрения
В СМИ появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро подозревает экс-министра здравоохранения Максима Степаноа в в хищениях на медицинских закупках. Таким образом в неоднозначных деяниях министерства виновным может оказаться лично Степанов.
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"Ласковое" наказание для Медведчука
Суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест. В то же время многих украинцев интересует, почему наказание для политика оказалось таким "ласковым". На это якобы смогла ответить генпрокурор Ирина Венедиктова.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 28 мая: смотрите видео