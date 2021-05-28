Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на четвер, 28 травня – у програмі.

До теми Вєсті.UA: Олігархів змусять перепродати свої медіа

Шарію "зроблять" експертизу

Анатолій Шарій, очевидно, найближчим часом в Україну не повернеться. Його підозрюють у держзраді, на допити проросійський політик з'являтись не хоче. Наразі суддя навіть вирішила відправити відео Шарія на експертизу.

Степанову почали висувати підозри

У ЗМІ з'явилась інформація, що Національне антикорупційне бюро підозрює ексміністра охорони здоров'я Максима Степанова у розкраданнях на медичних закупівлях. Тож у неоднозначних діяннях міністерства винним може виявитися особисто Степанов.

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"Лагідне" покарання для Медведчука

Суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. Водночас багатьох українців цікавить, чому покарання для політика виявилось таким "лагідним". На це нібито змогла відповісти генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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