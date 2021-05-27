Сума застави в 300 млн гривень була занадто великою для людини, чиї активи були заморожені. Таку заяву зробила генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі одного з телеканалів.

Тим часом Порошенко не з'явився на допит у справі Козака – Медведчука

Великий розмір застави

Венедіктова зазначила, що клопотати про безальтернативний запобіжний захід у цій категорії справи було неможливо. Втім, застава, яку зазначили прокурори, була дуже великою – 300 мільйонів гривень. Це у той час, коли активи Медведчука були заморожені.

...суддя, коли мотивував рішення, сказав, "почекайте, ви наклали санкції, його активи заблоковані". Коли ви ставите таку заставу, то по духу права ви робите безальтернативне клопотання і просто хочете посадити людину під варту,

– заявила вона.

Генпрокурорка додала, що якби рішення судді було неправосудне, то вона б пішла до Вищої ради правосуддя. Проте у цьому випадку такої потреби не було.

Зверніть увагу! Як пояснили у суді прокурори, сума у 300 мільйонів гривень – це приблизно десята частина тих цінностей, що могли бути розграбовані на газовому родовищі "Глибока".

Справа про ймовірну держзраду Козака і Медведчука