Сумма залога в 300 млн гривен была слишком большой для человека, чьи активы были заморожены. Такое заявление сделала генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире одного из телеканалов.

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Большой размер залога

Венедиктова отметила, что ходатайствовать о безальтернативной мере пресечения в этой категории дела было невозможно. Впрочем, залог, который указали прокуроры, был очень большим – 300 миллионов гривен. Это в то время, когда активы Медведчука были заморожены.

... судья, когда мотивировал решение, сказал, "подождите, вы наложили санкции, его активы заблокированы". Когда вы ставите такой залог, то по духу права вы делаете безальтернативное ходатайство и просто хотите посадить человека под стражу,

– заявила она.

Генпрокурор добавила, что если бы решение судьи было неправосудным, то она бы пошла в Высший совет правосудия. Однако в этом случае такой необходимости не было.

Обратите внимание! Как объяснили в суде прокуроры, сумма в 300 миллионов гривен – это примерно десятая часть тех ценностей, которые могли быть разграблены на газовом месторождении "Глубокая".

Дело о возможной госизмене Козака и Медведчука