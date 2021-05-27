Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на середу, 27 травня – у програмі.
Цікаво Вєсті.UA: Кива знову похвалив дії режиму Лукашенка
Бойко може стати президентом
Після невдач Віктора Медведчука в 2021 році, дозволу на затримання нардепа Тараса Козака, "Опозиційна платформа – за життя" могла розпастись. Однак у партії запевнили, що на наступних президентських виборах вони знову висуватимуть своїм кандидатом Юрія Бойка. Наразі він входить у рейтинг та посідає третє місце.
Новий образ Тимошенко
Юлія Тимошенко опублікувала в фейсбуці нове несподіване фото. На ньому вона не одягнена у звиклий для політикині елегантний одяг, а стоїть біля куща з квітами у спортивній формі. Депутатка підписала фото та пояснила, що "спорт і краса природи – те, що надихає і заряджає".
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 27 травня: дивіться відео