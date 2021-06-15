Какие еще курьезные события произошли в Украине в течение 15 июня – читайте далее.

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Ошибка от нардепов

Благодаря нардепам от "Голоса" законопроекты об отсрочке положения языкового закона, которые касаются обязательного показа фильмов на телевидении на украинском, внесли в повестку дня сессии Верховной Рады. Однако впоследствии депутаты начали быстро извиняться.

Критика Шария от Лукаш

Подозреваемый в государственной измене Анатолий Шарий обвинил Андрея Портнова в преследовании его партии. В то же время экс-глава Минюста Елена Лукаш раскритиковала пророссийского блогера и поставила ставку на более опытного бойца. Ей вроде бы не нравится то, что Шарий ведет свою политическую деятельность за рубежом.

Агитация Добкина

Михаил Добкин начал заниматься агитацией, разместив на улицах баннеры с надписями на украинском и русском языках. Некоторые предполагают, что на это его вдохновили слова Юлии Мендель о том, что русский является и частью культурного разнообразия Украины.

Уникальность Гордона

Журналист Дмитрий Гордон запустил собственную онлайн-академию. По его словам, он соберет вместе опыт лучших бизнесменов, политиков и знаменитостей. Однако обучение могут проводить по уникальным "схемам" самого Гордона.

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