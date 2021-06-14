Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на понедельник, 14 июня – в программе.

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Новый законопроект от ОПЗЖ

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" хотят установить уголовную ответственность за невыполнение решений Венецианской комиссии. Инициатива принадлежит народному депутату от ОПЗЖ Григорию Мамке.

Медведчук не получает зарплату

Пророссийский народный депутат Виктор Медведчук не получает зарплату во время того, как находится под домашним арестом. Об этом сообщил Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

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Зарплата для учителей в президентском университете

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что пока неизвестно, какой будет зарплата педагогов, которые будут работать в президентском университете. В то же время он сказал, что лучшие должны получать 4 тысячи долларов.

Шкарлет прокомментировал диссертацию Кивы

Также Шкарлет прокомментировал диссертацию одиозного депутата Ильи Кивы. Министр заявил, что никаких возражений в Минобразования относительно этой ситуации не поступало.

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