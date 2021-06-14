Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на понеділок, 14 червня – у програмі.

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Новий законопроєкт від ОПЗЖ

В "Опозиційній платформі – За життя" хочуть встановити кримінальну відповідальність за невиконання рішень Венеційської комісії. Ініціатива належить народному депутату від ОПЗЖ Григорію Мамці.

Медведчук не отримує зарплату

Проросійський народний депутат Віктор Медведчук не отримує зарплату під час того, як перебуває під домашнім арештом. Про це повідомив Комітет з питань регламенту, депутатської етики і організації роботи Верховної Ради.

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Зарплата для вчителів у президентському університеті

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що поки невідомо, якою буде зарплата педагогів, які працюватимуть в президентському університеті. Водночас він сказав, що найкращі повинні отримувати 4 тисячі доларів.

Шкарлет прокоментував дисертацію Киви

Також Шкарлет прокоментував дисертацію одіозного депутата Іллі Киви. Міністр заявив, що жодного заперечення до Міносвіти щодо цієї ситуації не надходило.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 14 червня 2021 року: дивіться відео